A taxa de óbitos em acidentes de trânsito por 100 mil habitantes de São José dos Campos é duas vezes maior do que a taxa de vítimas de homicídio. Os indicadores levam em conta os óbitos registrados nos últimos 12 meses. Os acidentes de março de 2025 a fevereiro 2026 e os homicídios de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026.

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De acordo com o Infosiga, São José acumula 77 mortes em acidentes de trânsito nos últimos 12 meses, com 10,95 vítimas por 100 mil habitantes, a 14ª maior taxa entre os grandes municípios do estado de São Paulo – campeã é São Vicente, com 17,74.