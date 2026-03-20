A taxa de óbitos em acidentes de trânsito por 100 mil habitantes de São José dos Campos é duas vezes maior do que a taxa de vítimas de homicídio. Os indicadores levam em conta os óbitos registrados nos últimos 12 meses. Os acidentes de março de 2025 a fevereiro 2026 e os homicídios de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026.
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De acordo com o Infosiga, São José acumula 77 mortes em acidentes de trânsito nos últimos 12 meses, com 10,95 vítimas por 100 mil habitantes, a 14ª maior taxa entre os grandes municípios do estado de São Paulo – campeã é São Vicente, com 17,74.
Quanto aos homicídios, a maior cidade do Vale do Paraíba tem 34 mortes nos últimos 12 meses, com uma taxa de 4,88 vítimas por 100 mil, menos da metade da taxa de acidentes e a 58ª do ranking estadual da violência, que é liderado por Lorena (34,18).
O número de mortes em acidentes em São José é 126% maior do que o de óbitos em homicídios nos últimos 12 meses: 77 contra 34, também mais do que o dobro.
No ano passado, a cidade registrou 33 mortes em homicídios e 77 em acidentes de trânsito, sendo que 37 desses óbitos foram de motociclistas, com faixa etária predominante de 25 a 29 anos (nove mortes em 2025), depois de 20 a 24 anos (sete óbitos).
“Os índices de acidentes ainda são altos, e estudos indicam que cerca de 95% dessas ocorrências estão relacionadas ao comportamento humano — muitas vezes marcado pela imprudência, desatenção ou desrespeito às regras de trânsito”, disse o prefeito de São José, Anderson Farias (PSD), em artigo publicado em OVALE.
“Enfrentar esse desafio exige planejamento de longo prazo, investimentos consistentes e capacidade de inovação. É por isso que, em São José dos Campos, estamos estruturando as políticas de mobilidade com base em instrumentos como Plano Diretor, Lei de Zoneamento, Plano Diretor Macroviário e Plano Diretor Cicloviário.”