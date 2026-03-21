O caso da soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana, 32 anos, começou registrado como suicídio, mas passou a ser investigado como morte suspeita. Depois, levou à prisão do marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, por suspeita de feminicídio. O militar foi preso na manhã desta quarta-feira (18) em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A linha do tempo mostra os principais episódios relacionados ao caso, que repercutiu em todo o país após a soldado ter sido encontrada baleada na cabeça, no apartamento em que morava com o marido, que sustentou que ela havia tirado a própria vida. Gisele morreu e a investigação da Polícia Civil aponta que Neto a matou.