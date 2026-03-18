18 de março de 2026
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ACIDENTE

VÍDEO: Caminhão carregado com lixo tomba em ponte de Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caminhão tombado na ponte de Guaratinguetá
Caminhão tombado na ponte de Guaratinguetá

Um caminhão carregado com resíduos tombou na ponte Rosinha Filippo, na região central de Guaratinguetá, na manhã desta quarta-feira (18). O motorista precisou ser retirado das ferragens e foi socorrido para unidade de saúde da cidade.

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O acidente aconteceu na pista sentido centro, após o motorista perder a direção do veículo e tombar sobre a mureta do canteiro central, que ficou destruída. A carga de lixo espalhou-se pela pista contrária.

Os agentes de trânsito já estão no local para atender a ocorrência, além de equipes de resgate, que atenderam o motorista. O trânsito está bloqueado na pista sentido bairro, em razão da queda da carga.

Administração

A Prefeitura de Guaratinguetá confirmou o acidente e disse que o caminhão caçamba transportava resíduos inservíveis no acesso à Ponte Rosinha Filippo. O motorista foi socorrido consciente e encaminhado à UPA para atendimento médico.

A Secretaria de Segurança e Mobilidade esteve no local, realizou a sinalização da via e já acionou a empresa responsável pelo veículo para providenciar a retirada o mais breve possível.

No momento, o trânsito no local permanece interditado, sem previsão de liberação. A Prefeitura informou que segue acompanhando a ocorrência.

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