Um caminhão carregado com resíduos tombou na ponte Rosinha Filippo, na região central de Guaratinguetá, na manhã desta quarta-feira (18). O motorista precisou ser retirado das ferragens e foi socorrido para unidade de saúde da cidade.

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O acidente aconteceu na pista sentido centro, após o motorista perder a direção do veículo e tombar sobre a mureta do canteiro central, que ficou destruída. A carga de lixo espalhou-se pela pista contrária.