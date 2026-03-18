Um caminhão carregado com resíduos tombou na ponte Rosinha Filippo, na região central de Guaratinguetá, na manhã desta quarta-feira (18). O motorista precisou ser retirado das ferragens e foi socorrido para unidade de saúde da cidade.
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O acidente aconteceu na pista sentido centro, após o motorista perder a direção do veículo e tombar sobre a mureta do canteiro central, que ficou destruída. A carga de lixo espalhou-se pela pista contrária.
Os agentes de trânsito já estão no local para atender a ocorrência, além de equipes de resgate, que atenderam o motorista. O trânsito está bloqueado na pista sentido bairro, em razão da queda da carga.
Administração
A Prefeitura de Guaratinguetá confirmou o acidente e disse que o caminhão caçamba transportava resíduos inservíveis no acesso à Ponte Rosinha Filippo. O motorista foi socorrido consciente e encaminhado à UPA para atendimento médico.
A Secretaria de Segurança e Mobilidade esteve no local, realizou a sinalização da via e já acionou a empresa responsável pelo veículo para providenciar a retirada o mais breve possível.
No momento, o trânsito no local permanece interditado, sem previsão de liberação. A Prefeitura informou que segue acompanhando a ocorrência.