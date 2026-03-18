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O tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (18), em São José dos Campos, após ser indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de feminicídio e fraude processual. Neto tornou-se investigado após a morte da esposa, a soldado Gisele Alves Santana, 32 anos.

Gisele foi encontrada com um tiro na cabeça no apartamento do casal, na capital, em 18 de fevereiro. Ela morreu em decorrência do tiro. O caso foi inicialmente tratado como suicídio, versão sustentada pelo tenente-coronel, mas evoluiu para investigação de morte suspeita após depoimentos e provas.

Na terça-feira (17), a delegacia responsável pelo caso concluiu o Inquérito Policial que apura as circunstâncias da morte de Gisele. A autoridade policial pediu à Justiça Estadual a prisão preventiva do tenente-coronel pelos crimes de feminicídio e fraude processual.

A Corregedoria da Polícia Militar também representou pela prisão do oficial à Justiça Militar estadual com base nos mesmos delitos, além de violência doméstica.