Um criminoso em motocicleta matou a tiros um homem de 38 anos, na madrugada desta quarta-feira (18), em Taubaté, e fugiu após o ataque. O boletim de ocorrência foi iniciado pela Polícia Civil como homicídio consumado, com autoria desconhecida, e o caso será investigado.
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Até o momento, o registro policial ainda não traz o histórico detalhado da ocorrência. O que consta formalmente no BO é que o crime foi comunicado às 4h26, na rua Tancredo Gomes Tolêdo, no bairro Três Marias, em Taubaté.
Conforme informações preliminares, policiais militares foram acionados e encontraram a vítima caída, já sem vida. Equipes de resgate também foram chamadas para atendimento da ocorrência.
Mesmo sem a narrativa completa dos fatos, o boletim já aponta a natureza da ocorrência como homicídio. O documento também informa que não houve flagrante e que a investigação foi encaminhada para o distrito policial da área do fato.
No campo de veículos, o BO menciona uma motocicleta Yamaha/YBR150 Factor E, preta, ano 2025, registrada em Santo André. O veículo aparece como “outra ocorrência” vinculada ao caso, mas o documento ainda não detalha de que forma essa moto se relaciona com a dinâmica do crime.
Até aqui, as informações formalmente disponíveis são limitadas. Ainda não há, no boletim iniciado, descrição sobre quantidade de disparos, identidade da vítima, motivação, testemunhas ou características do autor do crime além da informação preliminar de que o atirador estava em uma motocicleta.
Com isso, os próximos passos da apuração devem depender do complemento do boletim, da análise da cena do crime, de eventuais imagens de câmeras e da oitiva de testemunhas. A Polícia Civil deve aprofundar a investigação para esclarecer a dinâmica do assassinato e identificar o responsável.