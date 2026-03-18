Um criminoso em motocicleta matou a tiros um homem de 38 anos, na madrugada desta quarta-feira (18), em Taubaté, e fugiu após o ataque. O boletim de ocorrência foi iniciado pela Polícia Civil como homicídio consumado, com autoria desconhecida, e o caso será investigado.

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Até o momento, o registro policial ainda não traz o histórico detalhado da ocorrência. O que consta formalmente no BO é que o crime foi comunicado às 4h26, na rua Tancredo Gomes Tolêdo, no bairro Três Marias, em Taubaté.