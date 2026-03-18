Dois traficantes foram presos em flagrante pela Polícia Civil de São José dos Campos na tarde de terça-feira (17), durante operação da 2ª Dise/Deic na rodovia Presidente Dutra.
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Segundo a corporação, a ação resultou na apreensão de mais de 40 quilos de drogas, entre crack, haxixe, maconha e cocaína, além de um carro usado no transporte dos entorpecentes.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou após a 2ª Dise receber a informação de que um motorista de aplicativo estaria buscando drogas na cidade de São Paulo para abastecer pontos de venda em São José dos Campos.
Depois de diligências e monitoramento por sistema de leitura automática de placas, as equipes identificaram o veículo suspeito retornando da capital e fizeram a abordagem na rodovia Presidente Dutra.
Na vistoria ao automóvel Chevrolet Prisma, de cor preta, os policiais localizaram grande quantidade de drogas no porta-malas. Em seguida, outra equipe foi até o imóvel ligado aos investigados, descrito na ocorrência como uma “casa bomba”, onde foram encontrados mais entorpecentes já fracionados e prontos para comercialização.
Segundo o boletim, a operação foi realizada pela 2ª Dise/Deic de São José dos Campos com emprego de quatro viaturas e dez policiais civis. A abordagem ocorreu após monitoramento do carro suspeito no retorno da capital paulista para o Vale do Paraíba.
A Polícia Civil informou que a apuração tinha como foco o combate ao tráfico de drogas e que a prisão em flagrante foi confirmada depois da localização dos entorpecentes no veículo e no imóvel vinculado aos suspeitos.
Ao todo, a operação apreendeu 1.129 gramas de crack, distribuídos em 5.200 pedras; 997,3 gramas de haxixe, em 1.050 porções; 8,5 quilos de maconha fracionada em 2.200 porções; 7,8 quilos de cocaína em 7.900 unidades; 14,9 quilos de cocaína em 17.332 papelotes; e 8 quilos de maconha em 12 tijolos.
Os traficantes também estavam com um Chevrolet Prisma preto, que foi apreendido. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo estimado ao crime organizado chega a R$ 400 mil.
Na continuidade da ação, os policiais seguiram até um imóvel ligado aos investigados e encontraram mais porções já separadas para comercialização. Esse segundo local foi apontado como parte importante da estrutura de armazenamento e distribuição da droga em São José dos Campos.
Com a soma do que foi encontrado na rodovia e no imóvel, a apreensão superou 40 quilos de entorpecentes. Os dois envolvidos permaneceram presos em flagrante e ficaram à disposição da Justiça.