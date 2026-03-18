Dois traficantes foram presos em flagrante pela Polícia Civil de São José dos Campos na tarde de terça-feira (17), durante operação da 2ª Dise/Deic na rodovia Presidente Dutra.

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Segundo a corporação, a ação resultou na apreensão de mais de 40 quilos de drogas, entre crack, haxixe, maconha e cocaína, além de um carro usado no transporte dos entorpecentes.