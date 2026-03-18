18 de março de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Polícia de São José prende traficantes e apreende 40 kg de drogas

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Operação da Polícia Civil de São José dos Campos
Operação da Polícia Civil de São José dos Campos

Dois traficantes foram presos em flagrante pela Polícia Civil de São José dos Campos na tarde de terça-feira (17), durante operação da 2ª Dise/Deic na rodovia Presidente Dutra.

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Segundo a corporação, a ação resultou na apreensão de mais de 40 quilos de drogas, entre crack, haxixe, maconha e cocaína, além de um carro usado no transporte dos entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou após a 2ª Dise receber a informação de que um motorista de aplicativo estaria buscando drogas na cidade de São Paulo para abastecer pontos de venda em São José dos Campos.

Depois de diligências e monitoramento por sistema de leitura automática de placas, as equipes identificaram o veículo suspeito retornando da capital e fizeram a abordagem na rodovia Presidente Dutra.

Na vistoria ao automóvel Chevrolet Prisma, de cor preta, os policiais localizaram grande quantidade de drogas no porta-malas. Em seguida, outra equipe foi até o imóvel ligado aos investigados, descrito na ocorrência como uma “casa bomba”, onde foram encontrados mais entorpecentes já fracionados e prontos para comercialização.

Segundo o boletim, a operação foi realizada pela 2ª Dise/Deic de São José dos Campos com emprego de quatro viaturas e dez policiais civis. A abordagem ocorreu após monitoramento do carro suspeito no retorno da capital paulista para o Vale do Paraíba.

A Polícia Civil informou que a apuração tinha como foco o combate ao tráfico de drogas e que a prisão em flagrante foi confirmada depois da localização dos entorpecentes no veículo e no imóvel vinculado aos suspeitos.

Ao todo, a operação apreendeu 1.129 gramas de crack, distribuídos em 5.200 pedras; 997,3 gramas de haxixe, em 1.050 porções; 8,5 quilos de maconha fracionada em 2.200 porções; 7,8 quilos de cocaína em 7.900 unidades; 14,9 quilos de cocaína em 17.332 papelotes; e 8 quilos de maconha em 12 tijolos.

Os traficantes também estavam com um Chevrolet Prisma preto, que foi apreendido. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo estimado ao crime organizado chega a R$ 400 mil.

Na continuidade da ação, os policiais seguiram até um imóvel ligado aos investigados e encontraram mais porções já separadas para comercialização. Esse segundo local foi apontado como parte importante da estrutura de armazenamento e distribuição da droga em São José dos Campos.

Com a soma do que foi encontrado na rodovia e no imóvel, a apreensão superou 40 quilos de entorpecentes. Os dois envolvidos permaneceram presos em flagrante e ficaram à disposição da Justiça.

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