18 de março de 2026
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RODOVIA

Via Dutra terá interdição total no Vale para remoção de passarela

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Via Dutra no Vale do Paraíba
Via Dutra no Vale do Paraíba

A rodovia Presidente Dutra terá interdição total em Caçapava entre a noite desta quarta-feira (18) e a madrugada de quinta-feira (19), no sentido São Paulo, por causa das obras de retirada de uma passarela antiga. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Caçapava com base em comunicado da concessionária RioSP.

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Segundo a orientação oficial, o bloqueio está previsto para ocorrer das 22h às 5h. Durante esse período, todo o tráfego será desviado para a via marginal, com acesso pela saída 128 e retorno à rodovia nas proximidades do posto 7 Estrelas, antigo Tigrão.

A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho e, se possível, planejem rotas alternativas para evitar atrasos. Em situações de chuva ou mudança operacional, a programação pode ser alterada pela concessionária.

De acordo com a Prefeitura de Caçapava, a interdição vai atingir o sentido São Paulo da rodovia Presidente Dutra. Com isso, os veículos serão retirados da pista principal e conduzidos para a marginal por meio da saída 128.

Depois, os motoristas retornarão à Dutra na entrada próxima ao posto 7 Estrelas. A sinalização deve ser reforçada no local, mas a orientação é reduzir a velocidade já na aproximação do trecho e evitar mudanças bruscas de faixa.

O bloqueio será necessário para retirada de uma passarela antiga. A intervenção faz parte das obras em andamento na região e exige paralisação temporária do fluxo para garantir a segurança de trabalhadores e usuários da rodovia.

Em operações desse tipo, a concessionária costuma atuar em horário noturno justamente para reduzir o impacto no trânsito. Ainda assim, quem depende da Dutra para deslocamentos entre Caçapava, São José dos Campos e Taubaté pode encontrar lentidão nas imediações do desvio.

A orientação é sair com antecedência, acompanhar a sinalização e evitar ultrapassagens ou acelerações na área de obra. Quem puder reorganizar o trajeto durante a janela de bloqueio pode reduzir o risco de enfrentar filas e retenções.

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