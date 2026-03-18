A rodovia Presidente Dutra terá interdição total em Caçapava entre a noite desta quarta-feira (18) e a madrugada de quinta-feira (19), no sentido São Paulo, por causa das obras de retirada de uma passarela antiga. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Caçapava com base em comunicado da concessionária RioSP.
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Segundo a orientação oficial, o bloqueio está previsto para ocorrer das 22h às 5h. Durante esse período, todo o tráfego será desviado para a via marginal, com acesso pela saída 128 e retorno à rodovia nas proximidades do posto 7 Estrelas, antigo Tigrão.
A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho e, se possível, planejem rotas alternativas para evitar atrasos. Em situações de chuva ou mudança operacional, a programação pode ser alterada pela concessionária.
De acordo com a Prefeitura de Caçapava, a interdição vai atingir o sentido São Paulo da rodovia Presidente Dutra. Com isso, os veículos serão retirados da pista principal e conduzidos para a marginal por meio da saída 128.
Depois, os motoristas retornarão à Dutra na entrada próxima ao posto 7 Estrelas. A sinalização deve ser reforçada no local, mas a orientação é reduzir a velocidade já na aproximação do trecho e evitar mudanças bruscas de faixa.
O bloqueio será necessário para retirada de uma passarela antiga. A intervenção faz parte das obras em andamento na região e exige paralisação temporária do fluxo para garantir a segurança de trabalhadores e usuários da rodovia.
Em operações desse tipo, a concessionária costuma atuar em horário noturno justamente para reduzir o impacto no trânsito. Ainda assim, quem depende da Dutra para deslocamentos entre Caçapava, São José dos Campos e Taubaté pode encontrar lentidão nas imediações do desvio.
A orientação é sair com antecedência, acompanhar a sinalização e evitar ultrapassagens ou acelerações na área de obra. Quem puder reorganizar o trajeto durante a janela de bloqueio pode reduzir o risco de enfrentar filas e retenções.