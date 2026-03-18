A rodovia Presidente Dutra terá interdição total em Caçapava entre a noite desta quarta-feira (18) e a madrugada de quinta-feira (19), no sentido São Paulo, por causa das obras de retirada de uma passarela antiga. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Caçapava com base em comunicado da concessionária RioSP.

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Segundo a orientação oficial, o bloqueio está previsto para ocorrer das 22h às 5h. Durante esse período, todo o tráfego será desviado para a via marginal, com acesso pela saída 128 e retorno à rodovia nas proximidades do posto 7 Estrelas, antigo Tigrão.