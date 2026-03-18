Um adolescente foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas em Cruzeiro, após operação da Polícia Civil que identificou e desarticulou um ponto de venda de entorpecentes na Vila Loyelo, a poucos metros da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).
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A Investigação foi conduzida após dias de monitoramento a movimentações típicas de comércio ilegal de drogas em uma residência próxima à unidade especializada. Usuários eram vistos chegando ao local, realizando contato rápido e saindo logo após a compra.
Na ação, os investigadores registraram em vídeo o momento da comercialização e realizaram abordagens que confirmaram a atividade criminosa. Um dos usuários foi flagrado com uma pedra de crack e admitiu ter acabado de adquirir a substância no local.
Abordagem
Na sequência, o adolescente suspeito foi abordado e confessou a prática de tráfico. Durante buscas na residência, os policiais localizaram oito pedras de crack já embaladas e prontas para venda, escondidas em um colchão, além de R$ 307 em dinheiro e um telefone celular utilizado na atividade ilícita.
Ao todo, foram apreendidas 13 pedras de crack, somando as que estavam com o adolescente e com os usuários abordados.
O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e encaminhado à Vara da Infância e Juventude. Já os dois usuários foram enquadrados por posse de entorpecentes para consumo pessoal e liberados após os procedimentos legais.