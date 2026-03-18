Um adolescente foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas em Cruzeiro, após operação da Polícia Civil que identificou e desarticulou um ponto de venda de entorpecentes na Vila Loyelo, a poucos metros da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

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A Investigação foi conduzida após dias de monitoramento a movimentações típicas de comércio ilegal de drogas em uma residência próxima à unidade especializada. Usuários eram vistos chegando ao local, realizando contato rápido e saindo logo após a compra.