Os motociclistas tiveram um total de 25 mortes em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba no primeiro bimestre de 2026, nada menos do que 54,35% do total de óbitos da região no mesmo período, que foi de 46 mortes.

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Além disso, as motos estão na contramão da região, que registrou redução de 30% no total de mortes no trânsito em janeiro e fevereiro, com 46 mortes contra 66 no mesmo intervalo de 2025.