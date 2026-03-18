O furto de estepes em São José dos Campos levou a GCM (Guarda Civil Municipal) a deter três homens na tarde de terça-feira (17), na avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Parque Residencial Aquarius, após alerta do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Apesar da abordagem, da apreensão de objetos e da apresentação do trio na CPJ (Central de Polícia Judiciária), o boletim foi registrado sem prisão em flagrante pela Polícia Civil.
Segundo o boletim, os investigados têm 24, 28 e 29 anos. Eles foram apresentados pela GCM depois de serem encontrados dentro do veículo Versa transportando três estepes de tipos incompatíveis com o carro, além de ferramentas consideradas aptas à subtração desse tipo de peça.
Entre os itens apreendidos estão três pneus sobressalentes de marcas e medidas diferentes, além de barras metálicas, alicate de corte, chaves, alicate de pressão, faca, garfo e um cadeado com cabo de aço rompido. Também foram recolhidos três celulares, um de cada investigado, conforme o registro policial.
Como foi a detenção
De acordo com o histórico do BO, os guardas municipais relataram que o carro abordado já constava em registros policiais como envolvido em casos desse tipo.
O documento cita ainda um boletim anterior, de 27 de fevereiro de 2026, no qual o mesmo veículo teria sido usado na subtração de um estepe, fato flagrado por circuito interno de filmagem e ainda pendente de apuração pela delegacia da área.
A ocorrência desta terça foi comunicada às 16h27 no CPJ de São José dos Campos, com local do fato registrado na avenida Deputado Benedito Matarazzo. O caso ficou vinculado ao 8º Distrito Policial da cidade e também foi classificado no boletim como localização e apreensão de objeto.
O boletim registrado no plantão policial indica expressamente que não houve flagrante e nem representação das vítimas. No documento, a solução adotada foi o encaminhamento ao distrito policial da área do fato, com apreensão dos objetos encontrados no carro e menção ao boletim anterior ligado ao mesmo veículo.
No caso do furto de estepes, o registro não menciona lavratura de auto de prisão em flagrante nem encaminhamento dos três investigados ao sistema prisional. Na prática, o que ficou formalizado no plantão foi a detenção pela GCM, a apresentação à Polícia Civil, a apreensão do material e a continuidade da apuração pela delegacia responsável.
O BO aponta a apreensão de três estepes: um Pirelli 205/60 R15, um Goodyear 205/60 R15 e um Bridgestone 255/70 R17.
Além dos pneus sobressalentes, a Polícia Civil registrou a apreensão de um saco com ferramentas de corte e alavanca, incluindo quatro barras metálicas, alicate de corte, chave de fenda, chave de boca, alicate de pressão, faca, garfo e cadeado rompido. Para os investigadores, esse conjunto reforça a suspeita de uso do veículo em ações contra carros estacionados.
A partir de agora, o material apreendido e os dados já reunidos devem ser analisados pela delegacia com circunscrição sobre a área do fato. A investigação pode buscar a origem dos estepes encontrados no veículo, a relação do trio com outros boletins e o eventual vínculo com imagens de câmeras já mencionadas no registro.