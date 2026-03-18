O furto de estepes em São José dos Campos levou a GCM (Guarda Civil Municipal) a deter três homens na tarde de terça-feira (17), na avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Parque Residencial Aquarius, após alerta do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

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Apesar da abordagem, da apreensão de objetos e da apresentação do trio na CPJ (Central de Polícia Judiciária), o boletim foi registrado sem prisão em flagrante pela Polícia Civil.