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ECONOMIA

O que é a taxa Selic: guia completo para entender juros no Brasil

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Pixabay
O que é a taxa Selic: guia completo para entender juros no Brasil
O que é a taxa Selic: guia completo para entender juros no Brasil

taxa Selic é a principal taxa de juros da economia brasileira e influencia diretamente o custo do crédito, os rendimentos de investimentos e até o ritmo do consumo no país. Entender como ela funciona é essencial para qualquer pessoa que queira organizar melhor as finanças ou começar a investir.

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O que é a Selic?

A Selic é a taxa básica de juros definida pelo Banco Central do Brasil. Ela serve como referência para todas as outras taxas praticadas no mercado, como juros de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras.

Na prática, a Selic representa o custo do dinheiro no Brasil.

Para que serve a taxa Selic?

A principal função da Selic é controlar a inflação, que é o aumento generalizado dos preços.

Quando a inflação está alta, o Banco Central tende a aumentar a Selic. Quando a inflação está controlada ou em queda, pode reduzir a taxa.

Esse processo faz parte da política monetária e funciona assim:

  • Selic alta

    • Crédito mais caro

  • Consumo diminui

  • Inflação tende a cair

  • Selic baixa

    • Crédito mais barato

    • Consumo aumenta

    • Economia tende a crescer

    Quem define a Selic?

    A taxa é definida pelo Copom (Comitê de Política Monetária), que faz parte do Banco Central. As reuniões acontecem regularmente para avaliar a economia e decidir se a taxa deve subir, cair ou permanecer estável.

    Como a Selic afeta sua vida

    Mesmo quem não investe sente os efeitos da Selic no dia a dia:

    1. Empréstimos e financiamentos

    • Juros do cartão de crédito, cheque especial e financiamentos acompanham a Selic

  • Quanto maior a taxa, mais caro fica pegar dinheiro emprestado

    • 2. Investimentos

    • Afeta diretamente aplicações como:

      • Tesouro Direto

  • CDB

  • Poupança

    • 3. Preços no geral

    • A Selic influencia o controle da inflação, impactando o custo de vida

    Selic e investimentos: o que muda?

    A relação entre Selic e investimentos é uma das mais importantes para iniciantes.

    Quando a Selic está alta:

    • Investimentos de renda fixa tendem a render mais

    • Exemplos:

    • Tesouro Selic

    • CDBs

  • Menor interesse em renda variável

    • Quando a Selic está baixa:

    • Renda fixa rende menos

    • Investidores buscam alternativas como ações e fundos

    Diferença entre Selic e CDI

    Um termo muito comum junto com a Selic é o CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

    • Selic: taxa básica definida pelo Banco Central

    • CDI: taxa usada entre bancos, muito próxima da Selic

    Na prática, muitos investimentos rendem um percentual do CDI, como “100% do CDI”.

    Selic x Poupança

    A poupança também depende da Selic, mas segue uma regra específica:

    • Quando a Selic está mais alta, a poupança rende um valor fixo + TR

    • Quando está mais baixa, o rendimento muda e tende a ser menor

    Por isso, em muitos cenários, a poupança perde para outros investimentos simples de renda fixa.

    Por que a Selic sobe ou cai?

    O principal fator é a inflação, mas outros pontos também influenciam:

    • Crescimento da economia

  • Nível de consumo

  • Cenário internacional

  • Expectativas do mercado

    • O Banco Central analisa todos esses elementos antes de tomar decisões.

    Vale a pena acompanhar a Selic?

    Sim — mesmo para quem está começando.

    Acompanhar a Selic ajuda você a:

    • Escolher melhores investimentos

    • Entender o momento da economia

    • Tomar decisões financeiras mais conscientes

    Resumo prático

    • A Selic é a taxa básica de juros do Brasil

    • É definida pelo Banco Central

    • Controla a inflação e influencia toda a economia

  • Afeta crédito, investimentos e consumo

  • É um dos indicadores mais importantes para sua vida financeira

    • Se você está começando no mundo das finanças, entender a Selic é um dos primeiros passos para tomar decisões mais seguras e inteligentes.

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