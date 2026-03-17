A taxa Selic é a principal taxa de juros da economia brasileira e influencia diretamente o custo do crédito, os rendimentos de investimentos e até o ritmo do consumo no país. Entender como ela funciona é essencial para qualquer pessoa que queira organizar melhor as finanças ou começar a investir.

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O que é a Selic?

A Selic é a taxa básica de juros definida pelo Banco Central do Brasil. Ela serve como referência para todas as outras taxas praticadas no mercado, como juros de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras.