“Profunda dor”, diz a Polícia Militar após a morte do cabo Fábio Vaz dos Santos, de 50 anos, vítima de um acidente com viatura na noite de segunda-feira (16). Em nota oficial, a corporação lamentou a perda e destacou a trajetória do policial, que integrava a Força Tática do 5º BPM/I.

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O acidente ocorreu em Taubaté, durante um acompanhamento tático a uma motocicleta. A viatura em que o cabo estava colidiu com um carro no cruzamento da rua José Carlos Marcondes, no Parque Ipanema. Com o impacto, o veículo capotou.