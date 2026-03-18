“Profunda dor”, diz a Polícia Militar após a morte do cabo Fábio Vaz dos Santos, de 50 anos, vítima de um acidente com viatura na noite de segunda-feira (16). Em nota oficial, a corporação lamentou a perda e destacou a trajetória do policial, que integrava a Força Tática do 5º BPM/I.
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O acidente ocorreu em Taubaté, durante um acompanhamento tático a uma motocicleta. A viatura em que o cabo estava colidiu com um carro no cruzamento da rua José Carlos Marcondes, no Parque Ipanema. Com o impacto, o veículo capotou.
Fábio Vaz dos Santos chegou a ser socorrido e passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Outros dois policiais que estavam na viatura também ficaram feridos — um deles em estado grave.
Nascido em 14 de abril de 1975, Vaz ingressou na Polícia Militar em 1997 e dedicou quase três décadas à corporação. Segundo a PM, ele atuava com “compromisso, disciplina e elevado espírito público”. O cabo deixa esposa e dois filhos, de 22 e 26 anos.
Em comunicado, a Polícia Militar afirmou que a morte do policial representa uma “lacuna irreparável” entre os colegas de farda. “Mais do que um profissional exemplar, perde-se um companheiro de jornada”, diz o texto.
A corporação também manifestou solidariedade à família. “Neste momento de profunda dor, toda a família policial militar se une aos familiares e amigos, oferecendo apoio e amparo diante desta irreparável perda”, informou.
O velório do cabo Vaz acontece na sede do 5º BPM/I, na avenida Independência, no bairro Jaboticabeira, até as 15h desta terça-feira (17). O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal Pio 12, em Aparecida.
O caso também deixou ferido o soldado Luigi Romano Angerami, de 22 anos, que segue internado em estado grave. Já o 1º tenente que estava na viatura sofreu apenas escoriações leves.
A morte do cabo atinge diretamente uma das unidades mais tradicionais da Polícia Militar na região. O 5º BPM/I tem papel relevante na segurança pública do Vale do Paraíba, e Vaz era considerado um dos policiais mais experientes da Força Tática local.