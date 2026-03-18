O Vale do Paraíba registrou 46 mortes em acidentes de trânsito no primeiro bimestre de 2026 e São José dos Campos aparece no topo da lista de cidades com mais mortes no trânsito, com 12 óbitos. Na sequência estão Taubaté (8), Jacareí (5), Ubatuba (4), Pindamonhangaba (4) e Caraguatatuba (3). Os dados são do Infosiga e foram divulgados nesta terça-feira (17) pelo governo estadual.
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Apesar disso, o cenário regional aponta queda nas ocorrências fatais. Entre janeiro e fevereiro deste ano, foram 46 vítimas, contra 66 no mesmo período de 2025 — uma redução de 30%.
Também houve diminuição nos acidentes com vítimas não fatais. Foram 889 registros no primeiro bimestre de 2026, frente a 1.032 ocorrências no mesmo intervalo do ano passado, o que representa queda de 13,85%.
Mesmo com os números atuais, o total de mortes registrado neste início de ano é um dos mais baixos da série histórica recente. Desde 2021, quando houve 44 óbitos no mesmo período, não se via um índice tão reduzido. Considerando toda a base do Infosiga, iniciada em 2015, o menor número para o bimestre foi em 2019, com 40 mortes, enquanto o mais alto ocorreu em 2015, com 70 vítimas.
Os motociclistas seguem como as principais vítimas no trânsito da região. Eles representam 25 das 46 mortes registradas em 2026, o equivalente a 54% do total. Em seguida aparecem os pedestres, com nove óbitos (19,57%), ocupantes de carros (5 mortes, ou 10,87%) e ciclistas (2 mortes, ou 4,35%).
No recorte anual, o Vale do Paraíba encerrou 2025 com 398 mortes em acidentes de trânsito, alta de 4% em relação a 2024, que teve 382 vítimas. Foi o maior número desde 2016, quando 412 pessoas morreram. O ano mais letal da série histórica segue sendo 2015, com 417 mortes registradas.