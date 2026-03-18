O Vale do Paraíba registrou 46 mortes em acidentes de trânsito no primeiro bimestre de 2026 e São José dos Campos aparece no topo da lista de cidades com mais mortes no trânsito, com 12 óbitos. Na sequência estão Taubaté (8), Jacareí (5), Ubatuba (4), Pindamonhangaba (4) e Caraguatatuba (3). Os dados são do Infosiga e foram divulgados nesta terça-feira (17) pelo governo estadual.

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Apesar disso, o cenário regional aponta queda nas ocorrências fatais. Entre janeiro e fevereiro deste ano, foram 46 vítimas, contra 66 no mesmo período de 2025 — uma redução de 30%.