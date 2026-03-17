O Jacareí visita o Lemense na tarde desta quarta-feira (18), a partir das 19h, no estádio Bruno Lazzarini, em Leme, pela 11ª rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.

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Com dois empates consecutivos no torneio, o Jacaré do Vale quer voltar a vencer para seguir sem sustos na zona de classificação. No último sábado (14), até saiu na frente do líder Barretos, em casa, para cedeu o empate e ficou no 1 a 1.