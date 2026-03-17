O Jacareí visita o Lemense na tarde desta quarta-feira (18), a partir das 19h, no estádio Bruno Lazzarini, em Leme, pela 11ª rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.
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Com dois empates consecutivos no torneio, o Jacaré do Vale quer voltar a vencer para seguir sem sustos na zona de classificação. No último sábado (14), até saiu na frente do líder Barretos, em casa, para cedeu o empate e ficou no 1 a 1.
Porém, já soma nove jogos de invencibilidade no torneio e tenta usar isso a seu favor. No momento, os comandados do técnico Augusto Sobrinho estão em sétimo lugar, com 18 pontos, quatro acima do Taquaritinga, o primeiro time fora da zona de classificação, em nono lugar.
Já o Lemense está um pouco acima na tabela, em quinto lugar, com 19 pontos. Na rodada passada, fora de casa, perdeu por 2 a 0 para o São Caetano e, diante da torcida, tentará a recuperação.