O Viapol São José Vôlei venceu o Joinville por 3 a 1 na noite desta terça-feira (17), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela antepenúltima rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais do jogo foram 25/23, 25/19, 19/25 e 25/23.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com isso, a equipe joseense, comandada pelo técnico Flávio Tavares, ganha uma sobrevida na luta contra o rebaixamento. Assim, chega aos 19 pontos, se iguala ao adversário, mas continua na zona de rebaixamento por ter duas vitórias a menos. Porém, se perdesse nesta noite, já estaria matematicamente rebaixado.