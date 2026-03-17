17 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SUPERLIGA

Viapol São José vence o Joinville e ganha sobrevida contra degola

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Léo Lenzi/Agência NTZ
Lance do jogo entre São José e Joinville
Lance do jogo entre São José e Joinville

O Viapol São José Vôlei venceu o Joinville por 3 a 1 na noite desta terça-feira (17), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela antepenúltima rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais do jogo foram 25/23, 25/19, 19/25 e 25/23.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com isso, a equipe joseense, comandada pelo técnico Flávio Tavares, ganha uma sobrevida na luta contra o rebaixamento. Assim, chega aos 19 pontos, se iguala ao adversário, mas continua na zona de rebaixamento por ter duas vitórias a menos. Porém, se perdesse nesta noite, já estaria matematicamente rebaixado.

Na próxima rodada, o São José volta a jogar e casa, desta vez contra o Minas, domingo (22), a partir das 17h30. No mesmo dia, o Joinville recebe o Cruzeiro, às 19h30, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville.

Como foi o jogo

Em quadra, o São José começou melhor e, no primeiro set, com muito equilíbrio, conseguiu vencer por 25 a 23 e abrir 1 a 0 no placar.

Depois, no segundo set, o time da região conseguiu desenvolver melhor a partida. E abriu boa vantagem desde o início. Assim, conseguiu fechar o período em 25 a 19 e abriu 2 a 0 no jogo.

Contudo, no terceiro set, quando esperava fechar o jogo rapidamente, o São José viu o Joinville crescer. E os catarinenses fecharam o período em 25 a 19, diminuindo a vantagem joseense para 2 a 1.

No quarto set, o jogo ficou mais tenso e equilibrado, já que o São José precisava muito da vitória. Mas, o time se desgarrou, ampliou a vantagem e, apesar do susto no final, fechou o jogo em 3 a 1.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários