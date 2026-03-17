A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (17), um grupo suspeito de aplicar o chamado “golpe da porta automática” contra comerciantes no Centro de São José dos Campos. A ação foi resultado de investigações conduzidas pelo 1º Distrito Policial, após o registro de diversas denúncias envolvendo o mesmo tipo de crime.

De acordo com a polícia, três homens, com idades entre 22 e 24 anos, foram detidos na Rua Sebastião Humel. O trio, que é da cidade de Itapevi, na Grande São Paulo, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Presos de Caçapava e deve responder por tentativa de estelionato e associação criminosa.

Como funcionava o golpe

As investigações apontaram que os suspeitos atuavam com um modo de operação padronizado. Eles colavam adesivos em fachadas e paredes de estabelecimentos comerciais oferecendo serviços de manutenção em portas automáticas.