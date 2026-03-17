A Prefeitura de São José dos Campos informou que o acesso de uma importante via da zona leste será interditado temporariamente para obras de manutenção no asfalto. A medida começa nesta quinta-feira (19) e deve impactar o trânsito na região nos próximos dias.
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A intervenção ocorre no acesso da Avenida Benedito Friggi, no sentido centro, para a rua José Alves de Paiva, no Jardim Santa Inês 2, em São José dos Campos. O bloqueio total está previsto até domingo (22).
De acordo com o cronograma, a partir de segunda-feira (23), o local passará a ter interdição parcial para a aplicação da nova camada de asfalto.
Durante o período de obras, motoristas que precisarem acessar a rua José Alves de Paiva deverão utilizar rotas alternativas. A orientação é fazer o retorno na própria Avenida Benedito Friggi, antes do ponto interditado, e seguir pela Avenida Constância da Cunha Paiva e pela rua Benedito Albano Pereira.
Segundo a administração, o trecho estará sinalizado e recomenda atenção redobrada dos condutores, além da busca por caminhos alternativos para evitar congestionamentos.