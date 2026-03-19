Um cantor de forró foi encontrado morto com marcas de golpes de facão após ficar desaparecido por cerca de um dia. O caso está sendo investigado pelas autoridades.
O corpo foi localizado nesta terça-feira (17), no povoado Betume, no município de Neópolis, em Sergipe. A vítima foi identificada como Willame Vaqueiro, de 39 anos, que estava desaparecido desde a segunda-feira (16).
As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas, e a polícia trabalha para identificar a autoria e a motivação do homicídio.
A Prefeitura de Neópolis publicou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando a morte do artista e prestando solidariedade a familiares, amigos e admiradores.