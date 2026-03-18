Uma jovem de 23 anos teve a prisão convertida em domiciliar após ser filmada matando o ex-companheiro com uma facada. Ela passou a usar tornozeleira eletrônica e permanece à disposição da Justiça, enquanto o caso segue sob investigação.

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O episódio ocorreu em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, no dia 26 de junho. Imagens registraram o momento em que o casal discutia dentro de casa, enquanto o homem segurava o filho de 11 meses. Durante a briga, ele aparece com uma faca, e a mulher o atinge no peito.