17 de março de 2026
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CRIME

VÍDEO: Ladrão que matou mulher por R$ 5 é executado a tiros

Por Da Redação | Dourados (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
VÍDEO: Ladrão que matou mulher por R$ 5 é executado a tiros
VÍDEO: Ladrão que matou mulher por R$ 5 é executado a tiros

Um homem conhecido como “Maricota” foi executado a tiros em plena luz do dia, sendo atingido por sete disparos, a maioria na cabeça. A vítima morreu no local e o caso é investigado pela polícia.

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O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (16), em frente ao presídio semiaberto de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Marcos Freire foi alvejado com cinco tiros na cabeça, além de um no pescoço e outro no braço.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, ele possuía extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio e roubo seguido de morte.

Entre os crimes atribuídos a ele está o assassinato de uma mulher durante um assalto, no qual teria levado apenas cinco reais.

A motivação da execução ainda é desconhecida. No entanto, a principal linha de investigação considera a possibilidade de acerto de contas.

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