Um homem conhecido como “Maricota” foi executado a tiros em plena luz do dia, sendo atingido por sete disparos, a maioria na cabeça. A vítima morreu no local e o caso é investigado pela polícia.

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O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (16), em frente ao presídio semiaberto de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Marcos Freire foi alvejado com cinco tiros na cabeça, além de um no pescoço e outro no braço.