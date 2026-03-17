17 de março de 2026
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LUTO

Adeus, José Benedito; aos 94 anos, deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Adeus, José Benedito; aos 94 anos, deixa família de luto no Vale
Adeus, José Benedito; aos 94 anos, deixa família de luto no Vale

José Benedito Rodrigues morreu aos 94 anos nesta terça-feira (17), em Jacareí. Ele será sepultado no início da tarde desta quarta (18), no Cemitério Brotas Ala C, na mesma cidade.

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José Benedito aproveitou muito a vida e deixará boas lembranças, apesar do momento difícil para os familiares. Muitos, nas redes sociais, lamentaram a morte dele.

Paulo Roberto Gervasio Gervasio desejou força para a família. 'Meus sentimentos a todos familiares e amigos", escreveu. Denise Figueiredo, também. "Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos", disse.

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