Uma jovem de 24 anos foi morta a facadas pela própria avó, de 61, após um desentendimento durante a noite. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A suspeita foi presa em flagrante e confessou o crime à polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no dia 9 de fevereiro de 2024, por volta das 23h50, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com as informações, a idosa atacou a neta com uma arma branca, desferindo vários golpes na região do pescoço. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a equipe apenas constatou a morte da jovem.