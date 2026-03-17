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CRIME

Matou a neta por ciúmes, após se relacionarem com mesmo homem

Por Da Redação | Serra Talhada (PE)
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Matou a neta por ciúmes, após se relacionarem com mesmo homem
Matou a neta por ciúmes, após se relacionarem com mesmo homem

Uma jovem de 24 anos foi morta a facadas pela própria avó, de 61, após um desentendimento durante a noite. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A suspeita foi presa em flagrante e confessou o crime à polícia.

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O caso ocorreu no dia 9 de fevereiro de 2024, por volta das 23h50, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com as informações, a idosa atacou a neta com uma arma branca, desferindo vários golpes na região do pescoço. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a equipe apenas constatou a morte da jovem.

Em depoimento, a suspeita afirmou que vinha sendo agredida com frequência pela neta e que, naquela noite, após mais uma discussão, decidiu reagir. A versão, no entanto, é contestada por familiares da vítima.

Parentes alegam que o crime teria sido motivado por ciúmes envolvendo um homem com quem avó e neta supostamente mantinham relacionamento. A polícia considerou essa linha de investigação durante a apuração do caso.

Após o crime, a mulher foi encaminhada à delegacia e, posteriormente, transferida para um presídio feminino na região do Sertão.

Meses depois, um homem de 40 anos, identificado como Jailton Caetano Bezerra, foi morto a tiros na porta de casa, no bairro Borborema, também em Serra Talhada. Ele seria o companheiro da suspeita e apontado como pivô do conflito entre as duas.

Segundo relatos, há suspeitas de que o homem tenha fornecido a arma usada no assassinato da jovem. A principal hipótese investigada é de que a morte dele esteja relacionada a uma possível vingança pelo crime anterior. Até o momento, não há confirmação de prisões relacionadas ao homicídio de Jailton.

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