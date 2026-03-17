17 de março de 2026
Adeus, seu Douglas, 96 anos, em SJC; confira obituário do dia

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
DOUGLAS FRANCO MARTINS
Idade: 96
Data de falecimento: 16/03/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 18/03/2026 14:00

LUCIO BIDOIA
Idade: 70
Data de falecimento: 17/03/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 18/03/2026 11:00

SILVONEIS CONSORTE
Idade: 47
Data de falecimento: 17/03/2026
Velório: DIRETO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 18/03/2026 10:00

MARIA TEREZA DE JESUS MARTINS
Idade: 76
Data de falecimento: 17/03/2026
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/03/2026 10:00

JOÃO SILVIO MARCONDES
Idade: 85
Data de falecimento: 17/03/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/03/2026 09:00

RICARDO LUIZ LOBO DE OLIVEIRA
Idade: 45
Data de falecimento: 17/03/2026
Velório: URBAM SALA 6
Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 18/03/2026 08:00

