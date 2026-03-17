O Vale do Paraíba acumula 46 mortes em acidentes de trânsito no primeiro bimestre de 2026, segundo dados do Infosiga divulgados nesta terça-feira (17) pelo governo estadual.

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O número de óbitos representa uma redução de 30% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a região teve 66 mortes em acidentes nos dois primeiros meses.