O Vale do Paraíba acumula 46 mortes em acidentes de trânsito no primeiro bimestre de 2026, segundo dados do Infosiga divulgados nesta terça-feira (17) pelo governo estadual.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O número de óbitos representa uma redução de 30% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a região teve 66 mortes em acidentes nos dois primeiros meses.
Além da queda nas ocorrências fatais, houve redução nos sinistros com vítimas não fatais, de 13,85%, no mesmo período de comparação – 889 registros em janeiro e fevereiro de 2026 contra 1.032 no mesmo intervalo de 2025.
As 46 mortes do primeiro bimestre são o menor número de óbitos em acidentes desde 2021, ano com 44 óbitos no mesmo período. Na série histórica do Infosiga, que começa em 2015, o bimestre menos mortal foi em 2019, com 40 mortes, e o mais mortal em 2015, com 70 vítimas fatais.
As cidades com mais mortes no trânsito em janeiro e fevereiro de 2026 foram São José dos Campos (12 óbitos), Taubaté (8), Jacareí (5), Ubatuba (4), Pindamonhangaba (4) e Caraguatatuba (3).
Motos lideram
Neste começo de ano, os motociclistas aumentaram a participação no total de mortes em acidentes de trânsito, com 25 óbitos dentre as 46 mortes no total, o que representa 54% da totalidade.
Os pedestres aparecem em segundo, com nove mortes e 19,57% do total, seguidos dos carros (5 / 10,87%) e das bicicletas (2 / 4,35%).
O Vale terminou 2025 com 398 pessoas mortas em acidentes de trânsito, aumento de 4% na comparação com 2024, que registrou 382 óbitos.
O ano encerrou com o maior número de mortes em acidentes desde 2016, quando 412 pessoas perderam a vida no trânsito da região. O ano mais mortal segue sendo 2015, o primeiro da série histórica do Infosiga, que teve 417 mortes no Vale.