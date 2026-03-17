Dois cursos de medicina de universidades no Vale do Paraíba passarão por processo de supervisão do MEC (Ministério da Educação) por não terem alcançado pontuação considerada satisfatória na primeira edição do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica). O resultado do exame foi divulgado em 19 de janeiro deste ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No Vale, tiveram nota considerada insuficiente os cursos de medicina da Universidade Anhembi Morumbi, em São José dos Campos, e o da Unitau (Universidade de Taubaté), em Taubaté, ambos com nota 2. A Humanitas, em São José, obteve nota 4.