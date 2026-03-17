A Justiça condenou a 8 anos de prisão, em regime inicial fechado, o homem acusado de atear fogo e causar a morte de um morador em situação de rua em São José dos Campos. A decisão foi proferida nesta terça-feira (17), após julgamento no Tribunal do Júri.

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O caso aconteceu em março de 2021, na Avenida Tivoli, na região da Vila Betânia. A vítima, identificada como Gilberto Domingos, de 40 anos, foi encontrada em chamas ao lado de uma carroça onde guardava seus pertences.