Uma moto utilizada como pagamento de uma aposta foi apreendida pela Polícia Civil após a detenção do condutor em Caraguatatuba, em ação da GCM (Guarda Civil Municipal) da cidade na segunda-feira (16).

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Segundo a corporação, a equipe da GCM realizava patrulhamento de ronda escolar quando recebeu informação pelo COI (Centro de Operações Integradas) de que uma moto com queixa de furto havia passando pelo sistema de monitoramento nas câmeras do bairro Martim de Sá. A queixa de furto vinha de Guarujá (SP).