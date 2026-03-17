Uma cena comovente chamou a atenção de pessoas que passavam por um cemitério recentemente.

Um menino de apenas 6 anos foi encontrado sentado sozinho sobre o túmulo da própria mãe. Ao ser abordado e questionado sobre o que fazia ali, ele respondeu de forma simples e emocionante que estava mostrando as provas da escola para a mãe.

A cena viralizou. Não foi informado o local onde o vídeo foi gravado.