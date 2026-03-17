Uma cena comovente chamou a atenção de pessoas que passavam por um cemitério recentemente.
Um menino de apenas 6 anos foi encontrado sentado sozinho sobre o túmulo da própria mãe. Ao ser abordado e questionado sobre o que fazia ali, ele respondeu de forma simples e emocionante que estava mostrando as provas da escola para a mãe.
A cena viralizou. Não foi informado o local onde o vídeo foi gravado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com orgulho, o garoto contou que havia tirado nota 10 e que queria compartilhar a conquista com ela. Segundo relatos de pessoas que presenciaram a cena, a mãe da criança faleceu recentemente, deixando uma grande saudade. O gesto do menino, que decidiu dividir a notícia mesmo diante da perda, comoveu quem estava no local e rapidamente repercutiu entre os presentes.