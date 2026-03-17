O cabo da Polícia Militar Fábio Vaz dos Santos, 50 anos, era integrante da Força Tática do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), unidade que comanda a PM na região de Taubaté. Ele morreu em acidente com viatura da PM em Taubaté, na noite de segunda-feira (16).
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Nascido em 14 de abril de 1975, o policial ingressou na Polícia Militar em 1997, dedicando quase três décadas de sua vida à missão de servir e proteger a sociedade paulista, sempre com “compromisso, disciplina e elevado espírito público”, conforme nota da PM. O policial deixa esposa e dois filhos, de 22 e 26 anos.
“Sua partida deixa uma lacuna irreparável entre os irmãos de farda e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com sua presença. Mais do que um profissional exemplar, perde-se um companheiro de jornada”, diz o comunicado.
“Neste momento de profunda dor, toda a família policial militar se solidariza com os familiares e amigos, reafirmando seu compromisso de estar presente, oferecendo apoio e amparo diante desta irreparável perda. Aos familiares, amigos e irmãos de farda, nossos mais sinceros sentimentos. Que Deus conceda força, consolo e serenidade para enfrentar este momento”, completa a nota da PM.
De acordo com a PM, o corpo do cabo Vaz está sendo velado na sede do 5º BPM/I, na avenida Independência, nº 247, no bairro Jaboticabeira, em Taubaté, até as 15h desta terça-feira (17). O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal Pio 12, na rua Primeiro de Maio, em Aparecida.
“A Polícia Militar do Estado de São Paulo lamenta profundamente a perda do Cabo PM Vaz, policial dedicado que tombou no cumprimento do dever, em defesa da sociedade taubateana. Neste momento de dor, a Instituição se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda, externando as mais sinceras condolências e reafirmando seu eterno reconhecimento pelo compromisso, coragem e abnegação demonstrados em serviço”, disse a corporação.
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O acidente
O acidente que causou a morte do policial ocorreu quando a equipe da PM fazia acompanhamento tático de uma motocicleta, quando houve a colisão com um Fiat Argo no cruzamento da rua José Carlos Marcondes, no Parque Ipanema, em Taubaté.
Com o impacto, a viatura perdeu o controle e capotou. Dois policiais ficaram feridos e foram socorridos em estado grave ao Hospital Regional de Taubaté. O cabo Vaz passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.
A morte do cabo atinge diretamente uma unidade tradicional da Polícia Militar na região. O 5º BPM/I tem papel histórico na segurança pública do Vale do Paraíba, e Vaz era um dos nomes mais experientes da Força Tática local.
Policial ferido
O soldado da PM Luigi Romano Angerami, de 22 anos, está internado em estado grave após o capotamento de uma viatura em Taubaté, acidente que provocou a morte do cabo Vaz. Luigi estava na viatura ao lado do cabo e do 1º tenente Alef Augusto Santos de Moura, que sofreu escoriações leves.
Em atualização, por meio de nota, a PM disse que o soldado permanecia internado e estabilizado, sem detalhar novos boletins médicos.
Luigi tem 22 anos e é soldado da PM. O irmão dele, Luca Romano Angerami, de 21 anos, também era policial militar e morreu de forma violenta. O caso de Luca teve grande repercussão em 2024, depois que ele desapareceu no Guarujá e foi encontrado morto dias depois, enterrado em uma cova em uma comunidade da cidade.