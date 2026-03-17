O cabo da Polícia Militar Fábio Vaz dos Santos, 50 anos, era integrante da Força Tática do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), unidade que comanda a PM na região de Taubaté. Ele morreu em acidente com viatura da PM em Taubaté, na noite de segunda-feira (16).

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Nascido em 14 de abril de 1975, o policial ingressou na Polícia Militar em 1997, dedicando quase três décadas de sua vida à missão de servir e proteger a sociedade paulista, sempre com “compromisso, disciplina e elevado espírito público”, conforme nota da PM. O policial deixa esposa e dois filhos, de 22 e 26 anos.