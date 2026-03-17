17 de março de 2026
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ACIDENTE NA TAMOIOS

Tamoios: Capivara morre com filhotes ao atravessar o Contorno Sul

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma capivara morreu atropelada com seus filhotes ao atravessar a via no Contorno Sul da Tamoios, no km 19,8 em Caraguatatuba.

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (13). No local, um usuário frequente da via registrou fotos e vídeos, denunciando que episódios como este são frequentes.

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Perigo

Segundo o relato, embora existam guardrails na pista, há aberturas na parte inferior que permitem a passagem dos animais, especialmente durante o período noturno. O denunciante destacou que a falta de iluminação e as falhas no cercamento transformam o trecho em um ponto crítico para colisões.

Ele relembrou outros casos graves ocorridos no trecho: "Há um tempo atrás, um rapaz sofreu um acidente de moto por causa de uma capivara. No mesmo dia um carro bateu por causa de capivaras também."

A recorrência dos atropelamentos preocupa quem trafega diariamente pelo Contorno Sul.

O Posicionamento da Concessionária

Questionada pelo OVALE sobre as medidas de proteção e os recentes acidentes, a Concessionária Tamoios enviou uma nota oficial esclarecendo que já realiza o monitoramento e que o caso será estudado. Confira a resposta na íntegra:

"Veículos de inspeção da Concessionária Tamoios localizaram animais já sem vida pelo acostamento da rodovia na altura do km 19,8 da SPI 065/055 (região do Hospital Regional), em Caraguatatuba, na manhã de sábado (14).

A Rodovia dos Tamoios e os Contornos já contam com estruturas de proteção em locais estratégicos para evitar que os animais acessem a pista visando garantir segurança para animais e usuários. Esse evento será analisado pelas nossas equipes para eventuais ações corretivas".

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