Uma capivara morreu atropelada com seus filhotes ao atravessar a via no Contorno Sul da Tamoios, no km 19,8 em Caraguatatuba.

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (13). No local, um usuário frequente da via registrou fotos e vídeos, denunciando que episódios como este são frequentes.

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