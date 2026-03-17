A Secretaria de Obras de Taubaté trabalha em parceria com Caçapava para reconstrução da ponte localizada no bairro do Pinheirinho, entre os dois municípios, e também na Ponte do Salgado, zona rural da cidade.

Ambas foram danificadas pelas fortes chuvas em fevereiro de 2026.

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Ponte do Pinheirinho