A Secretaria de Obras de Taubaté trabalha em parceria com Caçapava para reconstrução da ponte localizada no bairro do Pinheirinho, entre os dois municípios, e também na Ponte do Salgado, zona rural da cidade.
Ambas foram danificadas pelas fortes chuvas em fevereiro de 2026.
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Ponte do Pinheirinho
Taubaté forneceu 20 aduelas de concreto para a reconstrução da ponte no bairro Pinheirinho. Na última segunda-feira (16), foi finalizada a movimentação das estruturas e a o município fornecerá o suporte técnico para a implantação. Já Caçapava assume a responsabilidade pela mão de obra, maquinários e demais materiais.
No local, serão instaladas duas linhas de dez aduelas cada, visando ampliar a capacidade de vazão da água, uma vez que a estrutura original foi danificada pelas fortes chuvas do final de fevereiro.
Ponte do Salgado
Além da intervenção no Pinheirinho, Taubaté também avança na recuperação da Ponte do Salgado, situada na estrada da Malacacheta, zona rural do município. A obra, realizada em parceria com a iniciativa privada, já está em fase final após a instalação de dez aduelas para substituir a estrutura comprometida pelo temporal de 1º de fevereiro, quando o índice pluviométrico atingiu 77 milímetros em poucas horas.