Um homem foi preso por dever pensão alimentícia no bairro Cidade Morumbi, zona sul de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na segunda-feira (16) quando policiais do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervir em um desentendimento entre vizinhos.

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