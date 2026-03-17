Um homem foi preso por dever pensão alimentícia no bairro Cidade Morumbi, zona sul de São José dos Campos.
A prisão ocorreu na segunda-feira (16) quando policiais do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervir em um desentendimento entre vizinhos.
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Em averiguação dos dados dos envolvidos, constatou-se que havia um mandado de prisão em aberto para um homem, que foi imediatamente detido e permaneceu à disposição da Justiça.