Um homem procurado pela Justiça por crime de estupro de vulnerável foi localizado e preso em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na segunda-feira (16), no bairro Majestic, zona leste da cidade, durante averiguação de uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp