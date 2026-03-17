17 de março de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Procurado condenado a 9 anos em regime fechado é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem procurado pela Justiça por crime de estupro de vulnerável foi localizado e preso em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na segunda-feira (16), no bairro Majestic, zona leste da cidade, durante averiguação de uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia.

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O suspeito, de 63 anos, foi abordado por policiais do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que constataram o mandado de prisão em aberto, com base no artigo 217-A do Código Penal, com pena de 9 anos e 4 meses a cumprir em regime fechado.

Ele foi levado preso e permanece à disposição da Justiça.

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