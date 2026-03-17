17 de março de 2026
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MORTE

Homem morto em SJC tinha relação com menina de 15 anos, diz BO

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Homem morreu golpeado por adolescente
Homem morreu golpeado por adolescente

A Polícia Civil investiga o assassinato de Francisco Lopes de Assis, de 58 anos, ocorrida na noite desta segunda-feira (16), no bairro Parque Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos. Um adolescente de 15 anos confessou ter matado a vítima.

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O crime, de acordo com o depoimento de testemunhas, teria sido motivado pelo fato de Assis supostamente manter um relacionamento com uma adolescente de 15 anos, amiga do autor do crime, o que gerou desentendimentos e culminou no assassinato.

De acordo com o boletim de ocorrência, Assis foi atacado com golpes de faca enquanto estava dentro de um veículo, nas proximidades de uma escola. Mesmo ferido, ele ainda tentou dirigir, mas perdeu o controle do carro e parou na via pública.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Menor é apreendido pela polícia

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante, apontado como autor do crime. Segundo testemunhas, ele já havia demonstrado intenção de matar o homem que havia começado o relacionamento com a jovem.

A adolescente que mantinha vínculo com a vítima relatou à polícia que já havia ocorrido uma discussão anterior, com troca de ameaças entre o homem e o menor. No dia do crime, ambos voltaram a se encontrar nas proximidades da escola, onde houve novo desentendimento que terminou com o ataque.

Investigação de homicídio

Em depoimento, o menor afirmou que foi até o local para conversar com a vítima sobre as ameaças anteriores, mas levou uma faca e acabou desferindo os golpes após se sentir ameaçado.

A Polícia Civil destacou que o jovem já possui histórico de ato infracional envolvendo violência com faca, ocorrido anteriormente no estado de Minas Gerais.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e a autoridade policial solicitou a internação provisória, medida prevista no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), enquanto o caso segue em investigação.

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