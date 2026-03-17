A Polícia Civil investiga o assassinato de Francisco Lopes de Assis, de 58 anos, ocorrida na noite desta segunda-feira (16), no bairro Parque Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos. Um adolescente de 15 anos confessou ter matado a vítima.

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O crime, de acordo com o depoimento de testemunhas, teria sido motivado pelo fato de Assis supostamente manter um relacionamento com uma adolescente de 15 anos, amiga do autor do crime, o que gerou desentendimentos e culminou no assassinato.