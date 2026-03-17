A trágica morte do ciclista Pedro Lucas Bento Lourenço dos Santos, 22 anos, em um acidente de trânsito em Aparecida, comoveu familiares e amigos na região. O sinistro ocorreu no bairro Ponte Alta, na noite da última segunda-feira (16).
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Pedro Lucas conduzia uma bicicleta na rua Oscarlino Marcondes Teixeira quando colidiu com um carro modelo Ford KA, de cor vermelha. Apesar de ser socorrido, ele morreu no local.
Nas redes sociais, centenas de internautas lamentaram a morte de Pedro Lucas, conhecido pelo seu esmero no atendimento a clientes de uma loja de departamentos. Ele foi considerado uma pessoa educada, gentil e alegre.
Em nota de pesar, a Vila Olívia CDHU Potim lamentou a morte de Pedro Lucas e disse que se tratava de um jovem “de boa índole e trabalhador”.
“Prestamos solidariedades e o nosso profundo sentimento aos familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de todos nesse momento difícil”, diz a nota.
Jacqueline Paula Macedo disse que o coração de mãe “dói demais sentir a dor de outra mãe”. “Que Deus conforte e console a mãe nessa hora de perda tão grande como essa. Um menino de ouro, educado. O vi crescer aqui no nosso bairro, não imagino nem de longe tamanha dor dela agora”.
Ana Freitas escreveu: “Estou anestesiada com essa notícia, Pedro foi uma das pessoas mais gente boa que eu já conheci, sempre muito simpático e sorridente, que notícia terrível. Que Deus te receba de braços aberto Pedrão, sentirei saudades, amigo”.
“Condolências a família. Muito triste com a morte de Pedro, era amigo do meu filho, muito educado, trabalhador, que Jesus o receba no reino da glória e conforte o coração da Tininha sua mãe. Vá em paz Pedro”, disse Maria Carmelita.
“Muito triste. Estive com ele semana passada. Pedi que abraçasse a Tininha por mim. Moço gentil, educado. Nossos sentimentos. Deus o recebe em seus braços”, afirmou Maria Cristina do Prado.
Condutor do veículo
À polícia, o condutor do veículo relatou que trafegava pela via retornando do trabalho. Ele planejava realizar uma conversão à esquerda para acessar o bairro Santa Terezinha e vinha atrás de outro veículo que fez a mesma manobra com sucesso, pouco antes da colisão.
Ao tentar completar sua conversão, a bicicleta atingiu a parte frontal esquerda do carro. O motorista afirmou que o ciclista aparentava estar em alta velocidade.
O condutor, que possui treinamento como socorrista, prestou os primeiros atendimentos à vítima enquanto aguardava o socorro especializado.
Ao notar que o jovem apresentava dificuldades respiratórias e sangramento, ele acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e iniciou manobras de primeiros socorros, sob orientação telefônica. Pedro Lucas, no entanto, não resistiu e veio a óbito.
A Guarda Civil Municipal, em atendimento à ocorrência, constatou que o motorista não apresentava sinais de embriaguez ou alteração psicomotora. A documentação pessoal e do veículo estava regular e ele colaborou integralmente com os esclarecimentos no plantão policial.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O delegado responsável determinou a apreensão e exibição dos veículos envolvidos para a realização de perícia técnica, autorizando a entrega aos proprietários logo após a conclusão dos exames.
A autoridade policial decidiu por não decretar a prisão em flagrante do condutor, uma vez que ele prestou socorro à vítima. O corpo de Pedro Lucas foi encaminhado ao IML para exames necroscópicos e toxicológicos.