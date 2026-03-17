A trágica morte do ciclista Pedro Lucas Bento Lourenço dos Santos, 22 anos, em um acidente de trânsito em Aparecida, comoveu familiares e amigos na região. O sinistro ocorreu no bairro Ponte Alta, na noite da última segunda-feira (16).

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Pedro Lucas conduzia uma bicicleta na rua Oscarlino Marcondes Teixeira quando colidiu com um carro modelo Ford KA, de cor vermelha. Apesar de ser socorrido, ele morreu no local.