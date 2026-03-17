O São José Basketball visita o Pato na noite desta quarta-feira (18), às 19h30, no ginásio do Sesi, em Pato Branco, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

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Após uma atuação desastrosa em casa contra o Bauru, quando perdeu por 96 a 71, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, sabe que precisa reagir. No momento, está em nono lugar, com 18 vitórias, 13 derrotas e 58,1% de aproveitamento no campeonato.