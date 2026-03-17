O São José recebe o Juventus na noite desta quarta-feira (18), a partir das 20h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela segunda rodada do quadrangular da segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.

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Como venceu o Sertãozinho por 2 a 1, fora de casa, na estreia desta fase, a Águia do Vale para a campo logo mais com muita animação. Afinal de contas, serão dois jogos seguidos como mandante onde poderá embalar na disputa pela classificação.