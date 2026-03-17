O São José recebe o Juventus na noite desta quarta-feira (18), a partir das 20h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela segunda rodada do quadrangular da segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.
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Como venceu o Sertãozinho por 2 a 1, fora de casa, na estreia desta fase, a Águia do Vale para a campo logo mais com muita animação. Afinal de contas, serão dois jogos seguidos como mandante onde poderá embalar na disputa pela classificação.
Ainda falta muito pela frente, mas os comandados do técnico Jorge Castilho cresceram na hora certa e um triunfo logo mais irá aproximar o time da classificação. Nesta fase, os dois primeiros colocados avançam, após confrontos entre turno e returno, e vão à semifinal. Depois, os dois finalistas irão para a decisão.
Logo mais, o São José terá pela frente um time que também venceu na estreia do grupo, fazendo 2 a 1 em casa na Ferroviária, um adversário que tem maior investimento. Então, a perspectiva é de um jogo dos mais equilibrados logo mais.
Na primeira fase, a Águia do Vale perdeu em casa para o Juventus por 1 a 0, ainda na terceira, rodada, em janeiro, deixando uma impressão ruim. Mas, de lá para cá muita coisa mudou, saiu o técnico Marcelo Marelli, entrou Jorge Castilho e o time embalou.
Ingressos
O São José anunciou um pacote com desconto para os três jogos em casa nesta segunda fase: R$ 150 para as cadeiras (Setor Polipet) e R$ 75 para as arquibancadas (Setor Pontz). O Passaporte da Águia será vendido de forma on-line (https://saojose.soudaliga.com.br/) e na Loja da Águia, localizada em frente ao Mercado Municipal.
Ficha técnica
São José
João Lucas; Matheus Rocha, João Ramos, Léo Rigo e Felippe Borges; Jeferson Lima, Thomaz Carvalho e Michael Paulista; Rodrigo Carioca, Clessione e Rikelmi. Técnico: Jorge Castilho
Juventus
Lucas Passarelli; Thomas, Fernando, Matheus e Eduardo; Paulo Cesar, John, Elkin e Gabriel; Vinicius Spaniol e Marcelo. Técnico: Thiago Oliveira
Árbitro: Marcio Mattos dos Santos. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: quarta-feira, 18 de março de 2026. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Horário: 20h