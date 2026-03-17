Um caminhão carregado com encomendas da Mercado Livre foi completamente destruído por um incêndio na madrugada desta terça-feira (17), na Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, no Vale do Paraíba.
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Vídeos registrados pelo Corpo de Bombeiros mostram o momento em que o veículo é consumido pelas chamas, que começaram na cabine e rapidamente se espalharam para toda a carga.
O incêndio teve início por volta de 1h20, na altura do km 162, e mobilizou 14 bombeiros e cinco viaturas. Para controlar o fogo, foram utilizados cerca de 28 mil litros de água. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.
Fogo destruiu carga e interditou rodovia
De acordo com as autoridades, o caminhão transportava diversos produtos da plataforma de e-commerce. As chamas consumiram totalmente as encomendas.
Por conta do incêndio, a rodovia foi totalmente interditada no sentido Rio de Janeiro, causando grande impacto no trânsito.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita inicial é de que o fogo tenha começado após uma falha mecânica no veículo.
Congestionamento chegou a 10 km
O bloqueio provocou congestionamento que chegou a 10 quilômetros durante a madrugada.
Para amenizar o impacto, foi implantado um desvio na altura do km 169, direcionando motoristas para a Rodovia Dom Pedro 1º.
A pista começou a ser liberada gradualmente após o controle das chamas, e o tráfego foi normalizado por volta das 7h20.
Atendimento da ocorrência
O trabalho do Corpo de Bombeiros incluiu combate ao incêndio e rescaldo da área para evitar novos focos.
Após a liberação parcial da pista, o trecho permaneceu sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária que administra a via.