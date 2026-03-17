Um caminhão carregado com encomendas da Mercado Livre foi completamente destruído por um incêndio na madrugada desta terça-feira (17), na Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, no Vale do Paraíba.

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Vídeos registrados pelo Corpo de Bombeiros mostram o momento em que o veículo é consumido pelas chamas, que começaram na cabine e rapidamente se espalharam para toda a carga.