Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram a prisão de um homem acusado de tentativa de estupro em uma residência em Ubatuba.
A ação ocorreu na segunda-feira (16). As equipes foram acionadas via Copom (Central de Operações de Polícia Militar).
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Segundo o relato da vítima, ela estava tomando banho quando o suspeito abriu a porta do banheiro. Assustada, a mulher tentou impedir a entrada forçando a porta, mas o criminoso insistiu na abertura e passou a tocá-la através da fresta.
Durante a intervenção policial, o homem foi localizado e abordado em um imóvel vizinho e preso em flagrante delito, permanecendo à disposição da Justiça.