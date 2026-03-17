Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram a prisão de um homem acusado de tentativa de estupro em uma residência em Ubatuba.

A ação ocorreu na segunda-feira (16). As equipes foram acionadas via Copom (Central de Operações de Polícia Militar).

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