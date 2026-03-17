Um homem foi preso e 183 porções de drogas foram apreendidas na Vila Rhodia, zona norte de São José dos Campos.
A ação ocorreu na noite de segunda-feira (16), por volta das 19h10, durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na Rua Roberto de Paula Ferreira.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A equipe visualizou o suspeito trajando roupas escuras e portando uma sacola nas mãos enquanto andava por uma área escura e deserta. Ele tentou fugir a pé ao notar a presença da viatura, mas foi seguido até uma quadra de esportes ao final da via, onde foi abordado.
Durante a busca pessoal, verificou-se que a sacola continha entorpecentes. Ele também levava dinheiro em espécie dentro de uma pochete. Ele confessou que venderia as porções de drogas e que receberia R$ 200 pela atividade ilícita. Ao todo foram apreendidas:
- 84 porções de cocaína (130 g);
- 76 porções de maconha (90 g);
- 22 pedras de crack (15 g);
- um frasco de lança-perfume (20 g);
- R$ 44,00 em dinheiro;
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.