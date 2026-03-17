Um homem foi preso e 183 porções de drogas foram apreendidas na Vila Rhodia, zona norte de São José dos Campos.

A ação ocorreu na noite de segunda-feira (16), por volta das 19h10, durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na Rua Roberto de Paula Ferreira.

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