17 de março de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com variedade de drogas na Vila Rhodia, em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões na Vila Rhodia, São José dos Campos
Apreensões na Vila Rhodia, São José dos Campos

Um homem foi preso e 183 porções de drogas foram apreendidas na Vila Rhodia, zona norte de São José dos Campos.

A ação ocorreu na noite de segunda-feira (16), por volta das 19h10, durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na Rua Roberto de Paula Ferreira.

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A equipe visualizou o suspeito trajando roupas escuras e portando uma sacola nas mãos enquanto andava por uma área escura e deserta. Ele tentou fugir a pé ao notar a presença da viatura, mas foi seguido até uma quadra de esportes ao final da via, onde foi abordado.

Durante a busca pessoal, verificou-se que a sacola continha entorpecentes. Ele também levava dinheiro em espécie dentro de uma pochete. Ele confessou que venderia as porções de drogas e que receberia R$ 200 pela atividade ilícita. Ao todo foram apreendidas:

  • 84 porções de cocaína (130 g);
  • 76 porções de maconha (90 g);
  • 22 pedras de crack (15 g);
  • um frasco de lança-perfume (20 g);
  • R$ 44,00 em dinheiro;

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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