Um homem de 47 anos, procurado pela Justiça da Bahia, foi preso no bairro Olaria, em Caraguatatuba. Ele, que é condenado por tráfico de drogas e autor de "vários homicídios", foi abordado durante o patrulhamento da equipe do Comando Força Patrulha do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua Pedro Januário Leite.

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A prisão

A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (16), por volta das 22h. Os policiais avistaram o suspeito, já é conhecido nos meios policiais por ser autor de diversos homicídios no Estado da Bahia, em São Sebastião (Maresias) e Caraguatatuba, e por atuar na função de “disciplina” no bairro.