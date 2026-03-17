17 de março de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Homem com 'várias mortes nas costas' é preso pela PM em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem de 47 anos, procurado pela Justiça da Bahia, foi preso no bairro Olaria, em Caraguatatuba. Ele, que é condenado por tráfico de drogas e autor de "vários homicídios", foi abordado durante o patrulhamento da equipe do Comando Força Patrulha do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua Pedro Januário Leite.

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A prisão

A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (16), por volta das 22h. Os policiais avistaram o suspeito, já é conhecido nos meios policiais por ser autor de diversos homicídios no Estado da Bahia, em São Sebastião (Maresias) e Caraguatatuba, e por atuar na função de “disciplina” no bairro.

Foi realizada a abordagem e nada de ilícito foi encontrado, mas em consulta aos sistemas, constatou-se que ele era procurado por tráfico de drogas, com pena de 12 anos a cumprir em regime fechado.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Distrito Policial de Caraguatatuba para as devidas providências, permanecendo preso e à disposição da Justiça.

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