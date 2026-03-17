A morte do agente da Defesa Civil Antônio Carlos de Oliveira, conhecido como “Bicão”, causou forte comoção em São Luiz do Paraitinga Ele tinha 50 anos e morreu após um acidente de trânsito na rodovia SP-153, no Vale do Paraíba.

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O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor (quando não há intenção de matar).