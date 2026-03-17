A morte do agente da Defesa Civil Antônio Carlos de Oliveira, conhecido como “Bicão”, causou forte comoção em São Luiz do Paraitinga Ele tinha 50 anos e morreu após um acidente de trânsito na rodovia SP-153, no Vale do Paraíba.
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O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor (quando não há intenção de matar).
Segundo o boletim de ocorrência, Bicão conduzia uma motocicleta Yamaha/Factor YBR125, quando se envolveu no acidente na altura do km 10,4, no bairro dos Caetanos.
O que diz o boletim
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo Copom por volta das 21h desta última segunda-feira (16) e, ao chegarem ao local, encontraram a motocicleta da vítima caída na lateral da rodovia, sem sinalização.
O veículo que teria provocado o acidente, um caminhão-guincho, não estava mais no local.
Ainda segundo o registro, após a saída da perícia, um homem apareceu em um carro e afirmou ser o condutor do guincho envolvido. Ele foi orientado a comparecer à delegacia.
Posteriormente, por determinação da autoridade policial, o caminhão (um GM/Chevrolet D40 Custom) foi localizado em Taubaté e apreendido para investigação.
Comoção e despedida
A Prefeitura de São Luiz do Paraitinga divulgou nota oficial lamentando a morte do servidor e destacando sua trajetória na Defesa Civil. “Seu legado de companheirismo, excelência e humildade contribuiu para o desenvolvimento do município e será sempre lembrado”, afirmou a administração.
Conhecido por moradores e colegas, Bicão era uma figura ativa nas ações da Defesa Civil e tinha forte vínculo com a comunidade local.
Quem era Bicão
Antônio Carlos de Oliveira atuava há anos na Defesa Civil e era reconhecido pelo trabalho em situações de emergência, especialmente em períodos de chuvas e enchentes na região. A morte mobilizou moradores e autoridades, reforçando o impacto de sua atuação no município.
O velório de Bicão teve início às 11h30 desta terça-feira (17), no velório municipal de São Luiz do Paraitinga.
O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Sagrado Coração de Jesus.