O Procon de Taubaté divulgou, nesta terça-feira (17), uma pesquisa que aponta variações de até 67% nos preços de produtos de Páscoa na cidade.
O levantamento foi realizado entre 10 e 12 de março, considerando 72 itens em dez estabelecimentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Variações
A pesquisa identificou que o consumidor pode economizar significativamente ao comparar preços.
As caixas de bombos apresentam a maior variação. A caixa da marca Lacta Favoritos, de 250,6 gramas, é vendida na cidade pelo preço mínimo de R$12,90 e máximo de R$ 21,49, variação de 67% . Já entre os ovos de Páscoa, o Galak, com peso de 119 gramas, da marca Nestlé, apresentou diferença de 64% custando de R$ 42,69 a R$ 69,99
O Procon destaca que os valores referem-se aos dias da coleta e não incluem descontos de aplicativos ou programas de fidelidade.
Orientações
Para evitar prejuízos, o órgão recomenda a comparação de preços de produtos de mesma marca e peso. Atentar-se também à validade e sempre exigir a nota fiscal das compras.
Outra medida importante é conferir o selo do Inmetro e a indicação de faixa etária em ovos que contêm brinquedos.
Atendimento
O Procon atende presencialmente a questionamentos e denúncias na Rodoviária Velha (Praça Dr. Barbosa de Oliveira, s/n, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante agendamento. É possível também entrar em contato pelos telefones (12) 3624-6610 e (12) 3624-2708.