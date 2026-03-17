O Procon de Taubaté divulgou, nesta terça-feira (17), uma pesquisa que aponta variações de até 67% nos preços de produtos de Páscoa na cidade.

O levantamento foi realizado entre 10 e 12 de março, considerando 72 itens em dez estabelecimentos.

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