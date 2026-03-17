Ele conduzia uma bicicleta na rua Oscarlino Marcondes Teixeira, na última segunda-feira (16), por volta das 19h20, quando colidiu com um carro modelo Ford KA, de cor vermelha. Apesar de ser socorrido, morreu no local.

Um trágico acidente de trânsito no bairro Ponte Alta, em Aparecida, resultou na morte do jovem Pedro Lucas Bento Lourenço dos Santos, de 22 anos.

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O acidente

À polícia, o condutor do veículo relatou que trafegava pela via retornando do trabalho. Ele planejava realizar uma conversão à esquerda para acessar o bairro Santa Terezinha e vinha atrás de outro veículo que fez a mesma manobra com sucesso pouco antes da colisão.

Ao tentar completar sua conversão, a bicicleta atingiu a parte frontal esquerda do carro. O motorista afirmou que o ciclista aparentava estar em alta velocidade.

Socorro