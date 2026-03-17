Um trágico acidente de trânsito no bairro Ponte Alta, em Aparecida, resultou na morte do jovem Pedro Lucas Bento Lourenço dos Santos, de 22 anos.
Ele conduzia uma bicicleta na rua Oscarlino Marcondes Teixeira, na última segunda-feira (16), por volta das 19h20, quando colidiu com um carro modelo Ford KA, de cor vermelha. Apesar de ser socorrido, morreu no local.
Leia mais: Dutra e rodovias estaduais têm 45% das mortes no trânsito no Vale
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente
À polícia, o condutor do veículo relatou que trafegava pela via retornando do trabalho. Ele planejava realizar uma conversão à esquerda para acessar o bairro Santa Terezinha e vinha atrás de outro veículo que fez a mesma manobra com sucesso pouco antes da colisão.
Ao tentar completar sua conversão, a bicicleta atingiu a parte frontal esquerda do carro. O motorista afirmou que o ciclista aparentava estar em alta velocidade.
Socorro
Ele, que possui treinamento como socorrista, prestou os primeiros atendimentos à vítima enquanto aguardava o socorro especializado. Ao notar que o jovem apresentava dificuldades respiratórias e sangramento, acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e iniciou manobras de primeiros socorros sob orientação telefônica. Pedro Lucas, no entanto, não resistiu e veio a óbito.
A Guarda Civil Municipal, em atendimento à ocorrência, constatou que o motorista não apresentava sinais de embriaguez ou alteração psicomotora. A documentação pessoal e do veículo estava regular e ele colaborou integralmente com os esclarecimentos no plantão policial.
Investigação
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O delegado responsável determinou a apreensão e exibição dos veículos envolvidos para a realização de perícia técnica, autorizando a entrega aos proprietários logo após a conclusão dos exames.
Com base no Artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, a autoridade policial decidiu por não decretar a prisão em flagrante do condutor, uma vez que ele prestou pronto e integral socorro à vítima. O corpo de Pedro Lucas foi encaminhado ao IML para exames necroscópicos e toxicológicos.