A Prefeitura de Cruzeiro inaugura, no próximo sábado (21), às 10h, o Memorial da Revolução Constitucionalista de 1932. O espaço cultural funcionará no prédio Dr. Arnolfo de Azevedo, local onde foi assinado o armistício que encerrou os combates no Vale do Paraíba.
A iniciativa visa valorizar o papel de Cruzeiro no conflito.
Acervo
O memorial terá uma exposição permanente com mais de 300 itens históricos relacionados ao movimento de 1932. Entre peças de artilharia e infantaria e objetos de uso cotidiano dos soldados, destacam-se as cartas originais enviadas pelos combatentes às suas famílias, revelando o lado emocional da guerra. Além disso, há documentos de registro de participação civil, que valorizam os esforços da comunidade, incluindo crianças e idosos, na luta pela Constituição de 1934.
Educação
Com a abertura do memorial, Cruzeiro consolida um dos acervos mais importantes da região sobre o tema. O objetivo da administração municipal é fomentar o turismo histórico e atrair pesquisadores e estudantes, integrando o espaço ao circuito que já conta com o Museu Major Novaes. Além disso, espera-se que o fluxo de visitantes movimente a economia e o comércio da região central da cidade.
Local
O Prédio Dr. Arnolfo de Azevedo onde funcionará o Memorial fica na avenida Major Novaes, nº 126, no Centro, em Cruzeiro.
A inauguração acontece no sábado (21) às 10h e o horário das visitas regulares será de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h.