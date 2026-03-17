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COMISSÃO DA MULHER

Erika Hilton repudia jogo de alunos do ITA inspirado em Epstein

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Apresentação dos alunos; no detalhe, as imagens de Erika Hilton e Jeffrey Epstein
Apresentação dos alunos; no detalhe, as imagens de Erika Hilton e Jeffrey Epstein

Nova presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara, a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) protocolou requerimento no colegiado, na segunda-feira (16), com moção de repúdio contra a apresentação de um jogo com teor misógino e de exploração sexual, baseado no caso Jeffrey Epstein e criado por estudantes do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José dos Campos.

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“Ao transformar um cenário de violência real e crimes hediondos em entretenimento digital, os autores não apenas demonstram falta de ética e empatia, mas também reforçam uma cultura de misoginia e violência que desumaniza as mulheres”, afirma a parlamentar na justificativa.

O caso gerou polêmica e veio à tona na quarta-feira (11), em São José dos Campos, após aparecerem imagens dos alunos apresentando o jogo para outros colegas usando imagens de Epstein, preso em 2019 por comandar uma rede de tráfico sexual de menores.

A direção do ITA rejeitou a proposta do game feito por alunos do curso de Engenharia da Computação. Os alunos passarão por atividades de conscientização.

O ITA destacou que o caso está sendo tratado de forma “célere e responsável”, dentro das normas vigentes da instituição. Ações de conscientização serão reforçadas junto à comunidade dos alunos por meio do Grupo de Trabalho de Equidade de Gênero e demais órgãos da estrutura administrativa e acadêmica do Instituto.

Leia mais: SJC: Game de alunos do ITA cita Epstein e tem jovem sequestrada

* Com informações do Metrópoles

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