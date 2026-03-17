Nova presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara, a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) protocolou requerimento no colegiado, na segunda-feira (16), com moção de repúdio contra a apresentação de um jogo com teor misógino e de exploração sexual, baseado no caso Jeffrey Epstein e criado por estudantes do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José dos Campos.

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“Ao transformar um cenário de violência real e crimes hediondos em entretenimento digital, os autores não apenas demonstram falta de ética e empatia, mas também reforçam uma cultura de misoginia e violência que desumaniza as mulheres”, afirma a parlamentar na justificativa.