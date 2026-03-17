Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante após confessar ter matado um homem de 58 anos a facadas nas proximidades de uma escola em São José dos Campos. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (16), no bairro Parque Novo Horizonte.

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A vítima foi identificada como Francisco Lopes de Assis, de 58 anos. Segundo a Polícia Civil, ele foi atacado enquanto estava dentro de um carro, na rua Ângelo Scarpel, próximo à escola municipal Antônio Palma Sobrinho.

Vítima foi esfaqueada dentro do carro