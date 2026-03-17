Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante após confessar ter matado um homem de 58 anos a facadas nas proximidades de uma escola em São José dos Campos. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (16), no bairro Parque Novo Horizonte.
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A vítima foi identificada como Francisco Lopes de Assis, de 58 anos. Segundo a Polícia Civil, ele foi atacado enquanto estava dentro de um carro, na rua Ângelo Scarpel, próximo à escola municipal Antônio Palma Sobrinho.
Vítima foi esfaqueada dentro do carro
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi atingido por golpes de faca ainda dentro do veículo. Mesmo ferido, ele conseguiu fechar o vidro e tentar sair do local, mas perdeu o controle da direção e parou na via pública.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos.
Inicialmente, a ocorrência foi tratada como um acidente de trânsito, mas durante o atendimento surgiu a informação de que o motorista havia sido esfaqueado.
Adolescente foi localizado com ferimento na mão
Com base em informações de testemunhas, policiais militares chegaram até o endereço onde o suspeito poderia estar. O adolescente foi encontrado sentado em frente à residência, com sangramento em uma das mãos.
Segundo o registro policial, ele confessou que havia brigado com a vítima e afirmou ter descartado a faca utilizada em uma área de mata. O objeto não foi localizado.
Crime ocorreu após discussão perto da escola
Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil relataram que o crime aconteceu após uma discussão nas proximidades da escola.
Uma adolescente afirmou que soube ainda dentro da unidade de ensino que o suspeito teria manifestado intenção de matar o homem, que mantinha relacionamento com uma amiga dela.
Ao sair da escola, ela disse ter presenciado o momento em que o jovem se aproximou do carro e desferiu os golpes de faca contra a vítima.
Relatos apontam ameaças anteriores
Outra testemunha, que afirmou ter tido um relacionamento recente com a vítima, disse à polícia que já havia ocorrido uma discussão anterior entre o homem e o adolescente, com troca de ameaças.
No dia do crime, ela relatou ter ouvido nova discussão pouco antes da agressão. Segundo seu depoimento, após o ataque, o homem foi visto caído com múltiplos ferimentos.
Versão do adolescente
Em depoimento prestado na presença da mãe, o adolescente afirmou que, na noite anterior, estava com a jovem quando o homem teria chegado ao local, agredido a garota e feito ameaças contra ele.
No dia seguinte, ao reencontrar a vítima, disse que decidiu conversar, mas levou uma faca. Segundo sua versão, ao ver o homem abrir a porta do carro, ficou com medo e o atacou. O boletim também aponta que o jovem relatou já ter se envolvido anteriormente em outro caso com faca, em Minas Gerais.
Polícia pede internação provisória
O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de homicídio consumado no CPJ (Centro de Polícia Judiciária) de São José. Após análise inicial, a Polícia Civil apontou indícios suficientes de autoria e materialidade e determinou a apreensão do adolescente.
A autoridade policial também solicitou a internação provisória, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), citando risco de reiteração de condutas violentas. A investigação segue sob responsabilidade do 6º DP (Distrito Policial).