Uma carreta pegou fogo na rodovia Presidente Dutra, na madrugada desta terça-feira (17), em Jacareí, e provocou a interdição da estrada. No local, o congestionamento chegou a 10 quilômetros. Ninguém ficou ferido.

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O caso foi registrado por volta de 1h25 desta madrugada, no km 163, na pista sentido Rio de Janeiro. A carreta transportava produtos diversos do Mercado Livre. O incêndio provocou interdição total da pista.