17 de março de 2026
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10 KM DE LENTIDÃO

Carreta pega fogo na Via Dutra em Jacareí e interditada rodovia

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Veículo pegou fogo na Via Dutra
Veículo pegou fogo na Via Dutra

Uma carreta pegou fogo na rodovia Presidente Dutra, na madrugada desta terça-feira (17), em Jacareí, e provocou a interdição da estrada. No local, o congestionamento chegou a 10 quilômetros. Ninguém ficou ferido.

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O caso foi registrado por volta de 1h25 desta madrugada, no km 163, na pista sentido Rio de Janeiro. A carreta transportava produtos diversos do Mercado Livre. O incêndio provocou interdição total da pista.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) disse que a provável causa do incêndio foi falha mecânica no veículo.

Inicialmente, o congestionamento chegou a cerca de 2 quilômetros, mas aumentou ao longo da madrugada. Às 6h, o congestionamento atingiu o pico de 10 quilômetros.

Foi implantado um desvio no km 169, com direcionamento dos veículos para a rodovia Dom Pedro 1º.

A pista foi liberada às 7h20, com a normalização do tráfego no trecho. Por volta das 7h, a lentidão havia diminuído para cerca de 7 quilômetros.

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