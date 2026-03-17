A Polícia Militar lamentou a morte do cabo Fabio Vaz dos Santos, 50 anos, em decorrência de um acidente de trânsito em Taubaté, na noite de segunda-feira (16). Ele estava em uma viatura da PM que capotou. Cabo Vaz foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.

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O velório do policial militar será realizado na Sagrada Família, na rua Professor Luiz Augusto da Silva, no Centro de Taubaté, nesta terça-feira (17). O horário ainda não foi definido. O sepultamento ocorrerá na cidade de Aparecida.