A Polícia Militar lamentou a morte do cabo Fabio Vaz dos Santos, 50 anos, em decorrência de um acidente de trânsito em Taubaté, na noite de segunda-feira (16). Ele estava em uma viatura da PM que capotou. Cabo Vaz foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.
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O velório do policial militar será realizado na Sagrada Família, na rua Professor Luiz Augusto da Silva, no Centro de Taubaté, nesta terça-feira (17). O horário ainda não foi definido. O sepultamento ocorrerá na cidade de Aparecida.
“A Polícia Militar do Estado de São Paulo lamenta profundamente a perda do Cabo PM Vaz, policial dedicado que tombou no cumprimento do dever, em defesa da sociedade taubateana”, diz nota da corporação.
“Neste momento de dor, a Instituição se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda, externando as mais sinceras condolências e reafirmando seu eterno reconhecimento pelo compromisso, coragem e abnegação demonstrados em serviço.”
Além do cabo Vaz, um soldado da Polícia Militar também se acidentou na ocorrência. Segundo a PM, ele está internado e estabilizado. Um tenente que estava na viatura sofreu apenas escoriações leves.
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Como foi o acidente
Segundo o histórico do boletim de ocorrência, policiais militares compareceram à delegacia relatando que a equipe estava em acompanhamento a uma motocicleta que, conforme a versão registrada, possivelmente ostentava uma placa que já está sendo averiguada e seria conduzida por um homem com roupas escuras.
Durante esse acompanhamento, a viatura trafegava pela rua José Carlos Marcondes quando foi atingida na parte traseira do lado esquerdo por um Fiat Argo que descia a Rua dos Trovadores, na altura do número 321. O boletim afirma que a colisão provocou o capotamento da viatura.
O registro acrescenta que, com o impacto, o motorista da viatura e o passageiro que estava acomodado na parte traseira foram arremessados do veículo. Já o passageiro que ocupava o banco do carona permaneceu dentro da viatura.
O registro menciona a expedição de requisições ao IML e ao IC para apuração sobre as vítimas e os bens atingidos na ocorrência.
Homicídio culposo
Na classificação inicial, a Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e localização/apreensão de veículo. O boletim ressalta, porém, que poderá haver futura capitulação diversa depois das oitivas e da juntada dos laudos periciais.
O documento também afirma que o local possui, a princípio, câmeras que podem ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente e a possível identificação da motocicleta que estaria em fuga da viatura pouco antes da colisão.