O recente fechamento do Arco da Inovação, utilizado como argumento para comprovar sua suposta importância estratégica, revela mais um exercício retórico do que uma análise técnica consistente.

É, no mínimo, anacrônico sustentar que o agravamento do trânsito decorrente da interdição de uma via comprova, por si só, a eficiência da própria estrutura. Esse raciocínio ignora um ponto essencial: a forma como a obra foi inserida no sistema viário pode, ela mesma, ser parte relevante do problema.

Na prática, o Arco da Inovação não apenas absorve fluxo mas também o reorganiza de maneira questionável. Um exemplo claro é a descida da Avenida São João, onde faixas foram destinadas ao acesso à ponte, reduzindo a capacidade de escoamento direto da via e gerando afunilamento. O congestionamento, nesse caso, não é necessariamente a ausência da ponte, mas sim consequência do redesenho viário que ela impôs. Sem essa interferência, haveria maior fluidez, inclusive com possibilidade de conversão livre à direita.