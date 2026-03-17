O recente fechamento do Arco da Inovação, utilizado como argumento para comprovar sua suposta importância estratégica, revela mais um exercício retórico do que uma análise técnica consistente.
É, no mínimo, anacrônico sustentar que o agravamento do trânsito decorrente da interdição de uma via comprova, por si só, a eficiência da própria estrutura. Esse raciocínio ignora um ponto essencial: a forma como a obra foi inserida no sistema viário pode, ela mesma, ser parte relevante do problema.
Na prática, o Arco da Inovação não apenas absorve fluxo mas também o reorganiza de maneira questionável. Um exemplo claro é a descida da Avenida São João, onde faixas foram destinadas ao acesso à ponte, reduzindo a capacidade de escoamento direto da via e gerando afunilamento. O congestionamento, nesse caso, não é necessariamente a ausência da ponte, mas sim consequência do redesenho viário que ela impôs. Sem essa interferência, haveria maior fluidez, inclusive com possibilidade de conversão livre à direita.
Além disso, problemas estruturais independentes da ponte seguem ignorados. O Urbanova, por exemplo, permanece com um sistema de saída claramente subdimensionado, concentrado em um único ponto de escoamento, gerando congestionamentos diários. Da mesma forma, a Via Oeste apresenta saturação recorrente, independentemente de qualquer alteração no funcionamento do Arco da Inovação.
Ou seja, há um conjunto de gargalos crônicos que não apenas persistem, como são mascarados por uma narrativa simplificada que tenta atribuir à ponte um papel central que ela, na prática, não resolve.
Outro ponto que merece questionamento é a gestão da própria intervenção. Sabendo-se que os picos de tráfego estão diretamente relacionados aos horários de trabalho e ao calendário escolar, por que a manutenção não foi programada para períodos de menor impacto, como férias escolares ou finais de semana? A escolha do início de semana, em horário de pico, não parece compatível com uma política eficiente de mobilidade urbana.
Diante disso, a utilização do episódio como “prova” da importância da obra soa menos como um diagnóstico técnico e mais como uma tentativa de validação política. Há, inclusive, a impressão de que o impacto no trânsito foi previsível e convenientemente explorado como argumento de pessoas que sequer estão no país para observar a situação.
Por fim, é importante lembrar que existiam alternativas de projeto mais eficientes e menos onerosas, inclusive sem a necessidade de manutenção contínua de sistemas complexos, como o estaimento por cabos. Isso significa que, além das dúvidas quanto à eficiência operacional, há também um custo crescente de manutenção que recairá sobre o poder público ao longo dos anos, sendo que apenas a manutenção atual já alcança o valor de 800 mil reais.
Em outras palavras, não se trata apenas de discutir se a ponte “faz falta” quando fechada, mas de avaliar se ela foi, de fato, a melhor solução possível do ponto de vista técnico, funcional e econômico.
Mobilidade urbana exige mais do que obras emblemáticas. Exige coerência, planejamento integrado e decisões que priorizem eficiência real, não narrativas convenientes.
Thomaz Henrique (PL), vereador em São José dos Campos